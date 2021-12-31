Hayrettin Demirbaş: İsmail Çipe, Berke Özer'den iyi

Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Hayrettin Demirbaş, İsmail Çipe'nin Fenerbahçeli Berke Özer'den daha iyi olduğunu iddia etti.

Galatasaray'ın unutulmaz kalecileri arasına ismini yazdıran Hayrettin Demirbaş, sarı-kırmızılı takımın tartışılan eldiveni İsmail Çipe'ye sahip çıktı.

"Yazıklar olsun. Kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyoruz. Muslera hiç mi hatalı gol yemedi? Haksızlık yapılıyor. Bugün İsmail Çipe'yi yaktık. Yarın Okan gelecek onu da yakacağız. İsmail, kupa maçında yenilen gollerde ne yapsın. İkinci golü aşırtma yedi. Üç tane İsmail gelse yine gol olur."





"OKAN DAHA İYİ OLACAK"

"İsmail'in topu oyuna sokmasını hayranlıkla izliyorum. Bu konuda Türkiye'nin en iyileri arasında yer alıyor. Eksikleri de var. Onları da çözecek. Sabredilmeli. İsmail Çipe mi Berke mi diye sorarsan 50 kere İsmail derim. Çünkü daha oturaklı. Biraz üzerine çalışılırsa birinci sınıf kaleci olur. Milli Takım 'a kadar yükselir. 26 yaşında ama bir kaleci 35 yaşına kadar oynar. Okan'ın hocalığını yaptım. Alınmasın da katkım oldu. Kendisi daha sık oynamaya başladı. Göreceksiniz daha iyi olacak."





"KARİYERİM 2 MAÇTA BİTTİ"

"Galatasaray'daki 11 senelik kariyerim 2 maçta bitti. Arka arkaya oynadığımız PSG ve G.Birliği maçlarından sonra kariyerimi bitirdim. O dönem bir kuruş para almadım. G.Birliği maçında penaltılarda kötü bir performans sergiledim. Ama maç içinde 3 tane net pozisyonu çıkardım. Altay'da oynarken Tottenham'dan teklif aldım. Yabancı dil bilmiyordum. Korktuğum için gitmedim. Galatasaray'da oynadığımda ise Juventus'tan teklif aldım. Bunu bana Adnan Polat ağabey daha sonra açıkladı."