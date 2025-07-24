Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Süper Lig kulüplerine inceleme

Son günlerde ülkemizde transfer piyasasında dönen rakamlar bir hayli artış gösterdi.

Galatasaray'ın Victor Osimhen'e yaptığı teklif, Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a maliyeti ve Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den alacağı ücret...

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Hal böyle olunca Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Süper Lig’de faaliyet gösteren futbol kulüplerinin oyuncu transferlerindeki vergi işlemlerini mercek altına aldı.

Yine iddiaya göre bakanlık, Süper Lig ekiplerinin ödemesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili inceleme yapacak.

HESAPLARINDA HATA BULUNANLAR CEZADAN KAÇAMAYACAK

Hesaplarında hata bulunan takımlara ciddi miktarda ceza yazılacak.

Sabuncuoğlu, paylaşımda şu ifadeleri kullandı: