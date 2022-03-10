Hem Galatasaray hem de Barcelona forması giyen futbolcular

Hem Galatasaray hem de Barcelona forması giyen futbolcular

Popescu, Hagi, Frank de Boer, Dos Santos, Arda ve kaleci Pena... Bugüne kadar 6 futbolcu hem Barcelona hem Galatasaray forması giydi.

Hem Galatasaray hem de Barcelona'da forma giymiş 6 futbolcu bulunuyor.

Bugüne kadar iki takımda da Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi, Frank de Boer, Giovani dos Santos, Arda Turan ve son olarak kaleci Inaki Pena oynadı.

TORRENT DE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent de sarı-kırmızılıların başındaki ilk Avrupa kupası maçına, eski takımı Barcelona karşısında çıkacak.

Torrent, Barça'da daha önce teknik direktör Pep Guardiola'nın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı. Ayrıca Galatasaray'da Torrent'in ekibine dahil olan kaleci antrenörü Segarra'nın da yaklaşık 20 yıllık bir Barcelona tecrübesi bulunuyor.



