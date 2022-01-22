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- Henrique'den nefis frikik golü
Henrique'den nefis frikik golü
Fenerbahçe karşısında Sivasspor'da Pedro Henrique harika bir frikik golü kaydetti.
- Haber Merkezi
- 22.01.2022 - 17:47
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Sivasspor'un konuğu.
Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertlilerde golü Müha Zajc kaydetti.
İkinci yarıda baskısını artıran Sivasspor golü duran toptan buldu.
HENRIQUE'DEN NEFİS FRİKİK GOLÜ
Maçın 74. dakikasında topun başına geçen Henrique harika bir frikik golü kaydetti.
Henrique'nin bu golü taraftarlarca alkış aldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)