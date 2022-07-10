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    Henry Onyekuru, Adana Demirspor ile görüşüyor

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Heny Onyekuru, Adana Demirspor'la transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
    • 10.07.2022 - 09:37
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    Henry Onyekuru, Adana Demirspor ile görüşüyor

    Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Daha önce 3 ayrı dönemde Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı giyen Nijeryalı futbolcu, Adana Demirspor ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

    Henry Onyekuru, Adana Demirspor ile görüşüyor #1

    Galatasaray'da iyi oynadı

    Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


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