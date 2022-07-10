Henry Onyekuru, Adana Demirspor ile görüşüyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Heny Onyekuru, Adana Demirspor'la transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Daha önce 3 ayrı dönemde Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı giyen Nijeryalı futbolcu, Adana Demirspor ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'da iyi oynadı

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.