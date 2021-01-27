Henry Onyekuru: Galatasaray benim ikinci evim

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, üçüncü kez Galatasaray'a kiralık olarak gelmesinde Fatih Terim'in payının büyük olduğunu söyledi.

Galatasaray'a tekrar imza atan Henry Onyekuru, imzasının ardından sıcak açıklamalar yaptı.

Henry Onyekuru, "Dürüst olmak gerekirse, Galatasaray'a geri döndüğüme çok mutlu oldum. Galatasaray'da geçmişte çok güzel başarılar yakaladım. Galatasaray'a gelmeyi seçtim. Çünkü, 6 aydır oynamıyordum. Kendimi tekrar sıfırdan ispatlayacak bir yere değil, beni çok iyi tanıyan, bilen, bana güvenen, beni seven, inanan insanların arasında olmaya ihtiyacım vardı. Galatasaray gibi tarihi başarılarla dolu kulübü, bu nedenle tercih ettim." dedi.

"FATİH HOCAM İÇİN GELDİM"

"Düzenli olarak oynamaya ihtiyacım var." diyen Onyekuru, "Tekrar maç formumu kazanmam gerekiyor. Galatasaray, bana her zaman sevgiyle yaklaştı. Fatih Terim, bana çok güvenen biri. Galatasaray gelme nedenlerimin başında Fatih Hocam geliyor." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı futbolcu, "Galatasaray'da tekrar şampiyon olmak istiyorum. Asistlerimle gollerimle bu kulübün daha önce önemli bir parçası oldum. Yine şampiyonluk yaşamak ve bu şampiyonluğa destek olmak istiyorum. Bu kariyerimde yeni ve önemli bir ileriye adım olacak." dedi.

"MONACO BENİ PLANLARI İÇİNE ALMADI"

Onyekuru, Monaco'da yaşadığı deneyimle ilgili olarak, "Bana çok zor ve çok ağır geldi. Mücadele ederek yerimi kazanmak istedim, sakatlık oldu. Onlar kararını verdi. Monaco, beni hiçbir zaman planları içine almadı." açıklamasını yaptı.

Nijeryalı isim, "Galatasaray'da tekrar şampiyon olmak istiyorum. asistlerimle gollerimle bu kulübün daha önce önemli bir parçası oldum. Yine şampiyonluk yaşamak ve bu şampiyonluğa destek olmak istiyorum. Bu kariyerimde yeni ve önemli bir ileriye adım olacak." dedi.

Onyekuru, Monaco'da yaşadığı deneyimle ilgili olarak, "Bana çok zor ve çok ağır geldi. Mücadele ederek yerimi kazanmak istedim, sakatlık oldu. Onlar kararını verdi. Monaco, beni hiçbir zaman planları içine almadı." açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY İKİNCİ EVİM"

"Galatasaray benim ikinci evim." diyerek sözlerini sürdüren Onyekuru, "Tekrar fit olmak, futbol oynamak, bu işten keyif almak ve sahada özgürce oynamak istiyordum. Galatasaray, benim ikinci evim ve bunun için en ideal yer." dedi.

Nijeryalı oyuncu, "Monaco'ya transferim mecburiyetti. Benim söz hakkım bile yoktu. Hiçbir şey bilmiyordum. Everton, beni satacağını söyledi. Bir takım buldular ve beni gitmeye mecbur bıraktılar. Seçim yapma şansım yoktu. Açıkçası, onların da hatası yoktu. Gerçekten söz hakkım yoktu. Monaco'da inişler ve çıkışlar yaşadım. Şimdi transfer oldum ve kendimi gösterme zamanım geldi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.