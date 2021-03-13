Henry Onyekuru: Güzel bir galibiyet aldık

Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçta iki gol atarak yıldızlaşan Henry Onyekuru maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Onyekuru, "Çok mutluyum. Önemli bir maçtı. 3 puan almamız gerekiyordu. İyi oynadık ve mücadele ettik. Güzel bir galibiyet oldu. Takıma katkı verdiğim için mutluyum. Bazen ilk 11 başlar gol atamazsınız. Bazen son 2 dakika girer 2 gol atarsanız. Futbolda böyle şeyler olabiliyor." dedi.



