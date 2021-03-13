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    Henry Onyekuru: Güzel bir galibiyet aldık

    Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 21:20
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    Henry Onyekuru: Güzel bir galibiyet aldık

    Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçta iki gol atarak yıldızlaşan Henry Onyekuru maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    "ÇOK MUTLUYUM"

    Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Onyekuru, "Çok mutluyum. Önemli bir maçtı. 3 puan almamız gerekiyordu. İyi oynadık ve mücadele ettik. Güzel bir galibiyet oldu. Takıma katkı verdiğim için mutluyum. Bazen ilk 11 başlar gol atamazsınız. Bazen son 2 dakika girer 2 gol atarsanız. Futbolda böyle şeyler olabiliyor." dedi.

    Henry Onyekuru: Güzel bir galibiyet aldık #1

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