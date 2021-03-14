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    Henry Onyekuru oğluyla birlikte Florya'da

    Henry Onyekuru oğluyla birlikte Florya'da

    Galatasaray'da attığı gollerle önemli bir yerde bulunan Henry Onyekuru pazar gününü oğluyla birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 12:39
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    Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oğluyla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.

    "EN BÜYÜK DİLEĞİM; TUTKULARININ PEŞİNDEN GİTMEN"

    Florya'daki keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşayan Henry Onyekuru şu notu düştü; "En büyük dileğim; tutkularının peşinden gitmen. Hayalini kurduğun her şeyde başarılı olman için dua ediyorum."

    Henry Onyekuru oğluyla birlikte Florya da #1

    Henry Onyekuru oğluyla birlikte Florya da #2

    Henry Onyekuru oğluyla birlikte Florya da #3

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