Henry Onyekuru oğluyla birlikte Florya'da

Galatasaray'da attığı gollerle önemli bir yerde bulunan Henry Onyekuru pazar gününü oğluyla birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geçirdi.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oğluyla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.

"EN BÜYÜK DİLEĞİM; TUTKULARININ PEŞİNDEN GİTMEN"

Florya'daki keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşayan Henry Onyekuru şu notu düştü; "En büyük dileğim; tutkularının peşinden gitmen. Hayalini kurduğun her şeyde başarılı olman için dua ediyorum."