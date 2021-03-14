- Haberler
- Futbol Haberleri
- Henry Onyekuru oğluyla birlikte Florya'da
Henry Onyekuru oğluyla birlikte Florya'da
Galatasaray'da attığı gollerle önemli bir yerde bulunan Henry Onyekuru pazar gününü oğluyla birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geçirdi.
- Haber Merkezi
- 14.03.2021 - 12:15
- Güncelleme : 14.03.2021 - 12:39
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oğluyla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.
"EN BÜYÜK DİLEĞİM; TUTKULARININ PEŞİNDEN GİTMEN"
Florya'daki keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşayan Henry Onyekuru şu notu düştü; "En büyük dileğim; tutkularının peşinden gitmen. Hayalini kurduğun her şeyde başarılı olman için dua ediyorum."