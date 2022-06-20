Henry Onyekuru ve Etebo para saçtı

Henry Onyekuru ve Etebo para saçtı

Ülkemizde Galatasaray'da forma giyen Onyekuru ve Etebo, ülkeleri Nijerya'da düzenledikleri doğum günü partisinde yere attıkları paralarla sosyal medyaya damga vurdu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımdan arkadaşı ve vatandaşı Etebo'nun kızının doğum günü partisine katıldı.

Tomarla para attılar

Etebo ve Onyekuru'nun para saçması ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Nijeryalı futbolcular tomarla parayı yerlere atarken partide korumaların da görev alması dikkat çekti.

Öte yandan 1 Türk Lirası, 24 Nijerya Nairası'na denk geliyor.

Henry Onyekuru'nun adı şu sıralar Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyor. Yıldız futbolcunun, kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.