- Haberler
- Futbol Haberleri
- Henry Onyekuru: Yine şampiyon olmak istiyorum
Henry Onyekuru: Yine şampiyon olmak istiyorum
Daha önce Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Henry Onyekuru, bu duyguyu bir kez daha tatmak için yüzde yüzünü sahaya yansıtacağını söyledi.
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 15:24
- Güncelleme : 18.02.2021 - 15:44
Üçüncü kez Galatasaray'a gelen ve fırtına gibi bir başlangıç yapan Henry Onyekuru, iddialı sözler sarf etti.
"AİLE ORTAMI VAR"
Nijeryalı futbolcu, "Galatasaray'da büyük bir aile ortamı var. Sevgiyi, saygıyı gördüm. Galatasaray'a aşık oldum. Sezon sonunda bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldırmak için yüzde yüzümü sahaya yansıtacağım." şeklinde konuştu.
Ligde şu ana kadar 4 maçta forma giyen yetenekli oyuncu, 3 gol 2 asistlik performan sergiledi.