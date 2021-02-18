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Henry Onyekuru: Yine şampiyon olmak istiyorum

Henry Onyekuru: Yine şampiyon olmak istiyorum

Daha önce Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Henry Onyekuru, bu duyguyu bir kez daha tatmak için yüzde yüzünü sahaya yansıtacağını söyledi.