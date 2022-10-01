Henry Onyekuru'dan Galatasaray itirafı

Adana Demirspor'un oyuncusu Henry Onyekuru, eski takımı Galatasaray'a karşı oynadığı mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'da Henry Onyekuru, golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray karşılaşması sonrası konuştu.

"1 puanla ayrıldık, mutluyum"

Nijeryalı futbolcu, "Maç başlamadan 3 puan istiyorduk ve bu açıdan üzgünüz. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Bu maç da öyleydi. 10 kişi kaldık ve sonrasında savaştık. Bu maçtan 1 puanla ayrıldık, mutluyum." dedi.

"Galatasaray'a karşı oynarken tabii ki bir şeyler hissettim"

Eski takımı Galatasaray'a karşı da oynaması sorulan Onyekuru, "Galatasaray'a karşı oynarken tabii ki bir şeyler hissettim. Ancak sahaya çıktığımda galip gelmek için sonuna kadar mücadele ediyorum. Benim için yeni bir macera başladı. Sahaya çıktığımda Adana Demirspor formasıyla yüzde yüzümü veriyorum." ifadelerini kullandı.