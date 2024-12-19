Her sene daha da kötüye gidiyor! Son 3 sezonun en kötü Beşiktaş'ı

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Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon büyük maçlarda direnç göstermesine rağmen, diğer takımlar karşısında yaşadığı puan kayıplarıyla eleştirilerin hedefinde.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışındaki rakiplerine karşı 15 puan bıraktı.

EZELİ RAKİPLERE KARŞI FARKLI TABLO

Beşiktaş, ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda daha dengeli bir performans sergiledi. Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Ancak Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek büyük bir başarı elde etti.

Bu performansa rağmen, Beşiktaş diğer takımlara karşı önemli puanlar kaybetti. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yalnızca 4’er puan kaybettiği haftalarda, Beşiktaş’ın 15 puan bırakması dikkat çekti.

SON ÜÇ SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Beşiktaş, bu sezonun ilk 15 haftası itibarıyla son üç sezonun en kötü performansını sergiledi. Siyah-beyazlılar:

2021-22 sezonunda 21 puan kaybetti.

2022-23 sezonunda 12 puan kaybetti.

2023-24 sezonunda ise 15 puan kaybı yaşadı.

Bu tablo, Beşiktaş’ın son yıllardaki istikrarsız performansını gözler önüne serdi.

EZELİ RAKİPLERİN GERİSİNDE KALDILAR

Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş’a kıyasla Süper Lig'de daha istikrarlı bir görüntü sergiledi.

Her iki takım da ligin ilk 15 haftasında yalnızca 4’er puan kaybederek şampiyonluk yolunda avantaj sağladı.