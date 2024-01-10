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Her şey amatöre düşmemek için! Balıkesirspor'dan iki transfer daha

Her şey amatöre düşmemek için! Balıkesirspor'dan iki transfer daha Amatör kümeye düşme korkusu yaşayan Balıkesirspor, kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor.