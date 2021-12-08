Herkesi ters köşe yapacak! Acun Ilıcalı'nın Hull City'e ilk transferi Türkiye'den

Herkesi ters köşe yapacak! Acun Ilıcalı'nın Hull City'e ilk transferi Türkiye'den

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i satın almak için gün sayıyor. İddiaya göre Ilıcalı, İngiliz ekibine ilk transferini de Türkiye'den yapmaya hazırlanıyor.

Futbol sevgisiyle ön plana çıkan ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın hayali gerçek oluyor.

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'yi satın almak üzere olan Ilıcalı, yeni kulübüne ilk transferini de Türkiye'den yapmaya hazırlanıyor.

Ilıcalı'nın Spor Toto 1. Lig ekibiyle kısa sürede resmi görüşmeler yapacağı belirtilirken transfer için kulüp yönetimiyle konuşacağı iddia edildi.

TRANSFER İÇİN İLK ADIMI ATTI

İngiltere'de Premier Lig'in ardından ikinci lig olan Championship'te mücadele eden Hull City'nin, yönetiminin Ilıcalı'ya geçmesiyle kadrosunda Türk futbolculara da yer vermesi bekleniyordu.

Geçtiğimiz ayın sonunda son görüşmeleri yapmak için kulübe ziyarette bulunan Acun Ilıcalı'nın Hull City'e yapacağı ilk transfer ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı’nın, yeni takımı için transferde ilk adımı attığı ve Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kapısını çaldığı belirtildi.

GÜNDEMDE EMİRHAN AYDOĞAN VAR

52 yaşındaki medya patronunun, yeşil-beyazlılarda son haftalarda forma şansı bulamayan 24 yaşındaki oyuncusu Emirhan Aydoğan'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Bursa TV'nin haberine göre, Acun Ilıcalı’nın genç futbolcunun transferi için kısa süre içerisinde Bursaspor yönetimi ile görüşme yapacağı öne sürüldü.

3 GOL 1 ASİST

Bursaspor altyapısından yetişen Emirhan Aydoğan, önceki yıllarda tecrübe kazanması için Bandırmaspor, Yeşil Bursa ve İnegölspor takımlarına kiralanmıştı.

2019 yılından beri aralıksız olarak Bursaspor'un A takımında forma giyen orta saha oyuncusunun 2024 yılına kadar yeşil beyazlı takımla sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 12 maçta forma giyen 24 yaşındaki Emirhan Aydoğan, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.