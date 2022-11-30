Hertha Berlin, Türk oyuncuyla sözleşme imzaladı

Almanya Bundesliga ekibi Hertha Berlin, genç Türk oyuncusu Ensar Aksakal ile sözleşme imzaladı. Sözleşme 2025 yılına kadar geçerli olacak.

Almanya Bundesliga'da mücadele eden Hertha Berlin, ligde kötü günler geçiriyor.

15. hafta sonunda 14 puan toplayan Alman ekibi ligd 15. sırada yer alıyor.

44 yaşındaki Sandro Schwarz'ın çalıştırdığı Hertha Berlin, ligde sadece üç galibiyer alabildi.

Türk oyuncuyla sözleşme imzaladı

Bu sezon akademiden yetişen genç oyunculara yönelen Hertha Berlin, Ensar Aksakal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Alman ekibinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dinamik ve çok yönlü: Ensar kalitesini U23 takımında zaten kanıtladı." ifadelerine yer verildi.

"Çok gururlu ve müteşekkirim"

A Takım'a yükselmiş olmanın sevincini yaşayan genç oyuncu, "Burada, Hertha Berlin'de ilk profesyonel sözleşmemi imzalamak gerçekten çok özel bir duygu. Çok gururlu ve müteşekkirim. Bundesliga'da oynamak için çok çalışacağım." dedi.

Ensar Aksakal, Hertha Berlin ile 2025 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.