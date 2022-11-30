Petrol
86.53
2.71%
Euro
19.2196
-0.14%
Dolar
18.6253
-0.07%
Altın
1.049
0.17%
Borsa
4978
0.31%
Bitcoin
320.182
2.67%
BTXN Coin
5.53
-3.49%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Hertha Berlin, Türk oyuncuyla sözleşme imzaladı

    Almanya Bundesliga ekibi Hertha Berlin, genç Türk oyuncusu Ensar Aksakal ile sözleşme imzaladı. Sözleşme 2025 yılına kadar geçerli olacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 19:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hertha Berlin, Türk oyuncuyla sözleşme imzaladı

    Almanya Bundesliga'da mücadele eden Hertha Berlin, ligde kötü günler geçiriyor.

    15. hafta sonunda 14 puan toplayan Alman ekibi ligd 15. sırada yer alıyor.

    44 yaşındaki Sandro Schwarz'ın çalıştırdığı Hertha Berlin, ligde sadece üç galibiyer alabildi.

    Türk oyuncuyla sözleşme imzaladı

    Bu sezon akademiden yetişen genç oyunculara yönelen Hertha Berlin, Ensar Aksakal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

    Alman ekibinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dinamik ve çok yönlü: Ensar kalitesini U23 takımında zaten kanıtladı." ifadelerine yer verildi.

    Hertha Berlin, Türk oyuncuyla sözleşme imzaladı #1

    "Çok gururlu ve müteşekkirim"

    A Takım'a yükselmiş olmanın sevincini yaşayan genç oyuncu, "Burada, Hertha Berlin'de ilk profesyonel sözleşmemi imzalamak gerçekten çok özel bir duygu. Çok gururlu ve müteşekkirim. Bundesliga'da oynamak için çok çalışacağım." dedi.

    Ensar Aksakal, Hertha Berlin ile 2025 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

    Hertha Berlin, Türk oyuncuyla sözleşme imzaladı #2


    '2023'te akıbetiniz İTO seçimleri gibi olacak'
    Politika

    '2023'te akıbetiniz İTO seçimleri gibi olacak'

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    MESSİ'NİN KADER MAÇI! Polonya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    MESSİ'NİN KADER MAÇI! Polonya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Görüş Bildir