Higuain'in kardeşi Federico Higuain de Inter Miami'ye transfer oldu

Higuain'in kardeşi Federico Higuain de Inter Miami'ye transfer oldu

David Beckham’ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Gonzalo Higuain'in ardından eski Beşiktaşlı Federico Higuain'i de kadrosuna kattı.

MLS ekibi Inter Miami, geçtiğimiz günlerde Juventus’tan ayrılan Gonzalo Higuain ile sözleşme imzalayıp dikkatleri üzerine çekmişti.

David Beckham’ın sahibi olduğu kulüp, DC United'dan ayrılan Gonzalo Higuain'in kardeşi Federico Higuain'i de transfer etti.

İkili daha önce Arjantin’in River Plate ekibinde birlikte forma giymişlerdi.

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

2007 yazında Gonzalo Higuain Real Madrid’e, Federico Higuain ise Beşiktaş’a imza atmıştı.