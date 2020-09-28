Hikmet Karaman: Ben Fenerbahçe'yi çok beğendim, müthişti

Hikmet Karaman: Ben Fenerbahçe'yi çok beğendim, müthişti

Teknik direktörü Hikmet Karaman, 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli takımın hem defansta hem de hücumda iyi işler yaptığını söyledi.

Son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran ve bir süredir boşta olan tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

"FENERBAHÇE MÜTHİŞTİ"

Karaman, "Ben Fenerbahçe'yi çok beğendim. Müthiş... Hem defansta, hem hücum hattında." dedi.

60 yaşındaki hoca, "Gustavo ile Tolga ikilisi, öne doğru iyi pasla çıkamıyordu. Galatasaray maçında Erol Hoca, Sosa'yı defansın önüne koyarak iyi iş yaptı. Gustavo topu aldığında ya geri ya da yana oynuyor. İlk planlaması öne oynamak olmalı. Sosa onu yapıyor." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİ"

Karaman, "Fenerbahçe'nin, Galatasaray maçından sonra ivme kazanacağını düşünüyorum. Kadro olarak da şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir." şeklinde konuştu.