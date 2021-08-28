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    Hikmet Karaman: Doğan Alemdar, Premier Lig'e de gidebilir

    Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Doğan Alemdar'ın transferini değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 19:03
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    Hikmet Karaman: Doğan Alemdar, Premier Lig'e de gidebilir

    Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar'ı nasıl keşfettiğini açıkladı.

    "POTANSİYELİ VAR"

    İşte Hikmet Karaman'ın sözleri:

    "Doğan Alemdar ile hikayem var. Kayserispor'a bir önceki geldiğim dönemde altyapıdaki tüm kalecileri çağırttım. Uzun boylu ve uzun parmaklı bir genç. Parmaklar kalecilikte önemlidir. Çok çalışkan, çok karakterli. Tuttum, oynattım. Diğer teknik adamlar da değerlendirdi. Kapasitesini ve kalitesini gösterdi. Ben inanıyorum. İlk durağı Fransa ama İngiltere'ye kadar gidebilir. Potansiyeli var."

    Hikmet Karaman: Doğan Alemdar, Premier Lig e de gidebilir #1

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