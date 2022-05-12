Hikmet Karaman: Hayalim Avrupa Kupası kazanmak

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hayallerine dair açıklamalarda bulundu. Karaman, "Asıl hedefim Avrupa'da kupa kaldırmak" dedi.

Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmese de Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselen Hikmet Karaman geleceğe yönelik çarpıcı sözler söyledi.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan tecrübeli hoca, "Hedefimde Süper Lig şampiyonluğu var...Bugün ya da yarın mutlaka bunu başaracağım ama bu beni kesmez. Asıl hedefim Avrupa’da kupa kaldırmak." ifadelerini kullandı.

"Bitti denilen kulüpleri ayağa kaldırdım"

"Kendimi Avrupa’da kupa kaldıracak etkinlikte, bilgi birikiminde ve yetkinlikte görüyorum. ‘Bitti’ denilen kulüpleri ayağa kaldırmış, sürekli sadece Türk hocalarla değil Avrupa ve dünyadaki bir çok teknik adamla sürekli temas hâlindeki biri olarak bunu söylüyorum."





"Birçok kulüpten teklif alıyorum"

"Beş yıldır Türkiye’de başarı takdir görüyor. Bu memnuniyet verici. Birçok kulüpten teklif alıyorum ama ‘Ben niye bu takımı çalıştırmıyorum niye o takıma oraya gitmedim’ diye hiçbir çabam olmadı. Daima çalıştığım takımı en iyi yerlere taşıma gayreti içinde oldum."

"Mesnetsiz eleştiriler beni üzüyor"

"Temiz bir geçmişim var ki bu sebeple Kayserispor’a dördüncü defa geldim. Takımıma, oyuncularıma, yönetime ve taraftara inanıyorum. Benim dünyamda 'yerli yabancı teknik adam' ayırımı yoktur, 'Başarılı ya da başarısız T.D' tasnifi vardır, o da şartlara göre değişir. Hakan Keleş ve İlhan Palut başarılı bulduğum hocalar. Beni asıl üzen şey Torrent’e ve Kuntz’a yapılan mesnetsiz eleştirilerdir."





"Löw küme düştü"

"Mesela Adanaspor’dan 4 puanlı Kocaelispor’a gittiğimde herkes 'küme düştü' diye bakıyordu ama biz ligde kaldık. Çok daha iyi yerde bıraktığım Adanaspor ise Löw ile küme düştü. Bu Almanya ile Dünya Kupası kaldıran Löw’ün başarısız olduğu anlamına mı gelir, gelmez."