Hikmet Karaman: Maçın adamı Muslera Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Maçın adamı bana göre Galatasaray kalecisi. Yaptığı kurtarışlarla, birebir kurtarışlar... Bir türlü golü bulamadık." dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 34. hafta heyecanında Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazandı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Maçın adamı bana göre Galatasaray kalecisi"

Mücadeleyi değerlendiren Hikmet Karaman şöyle dedi:

"İlk yarı Semih'in sakatlanması bizim adımıza talihsizlik. Manev ile orayı evet doldurduk. Maçın adamı bana göre Galatasaray kalecisi. Yaptığı kurtarışlarla, birebir kurtarışlar... Bir türlü golü bulamadık. İyi oyun ortaya koyduk ama iki ucun gol yedik. 2-0'dan sonra lig liderine karşı oyun başka yere gidiyor. Demoralize oluyorsun... Oyuncularımı kutluyorum. Adana Demirspor'a sahip çıkarak burada olması çok önemli. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Keşke onlara iyi skorla hediye verebilseydik. Yusuf Sarı ve Emre Akbaba'nın olmaması dezavantajı ama oyuncular bunu hissettirmedi. İzleyenler iyi bir maç seyretti."

"Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık"

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takıma karşı iyi oynadıklarını vurgulayan Hikmet Karaman "Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık. Bu yeni bir takım. Genç oyuncular var, bu oyuncuları geliştireceğiz, demoralize etmeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Futbolcularım iyi mücadele etti"

Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman şöyle dedi:

“İlk 45 dakikada çok önemli pozisyonlar oluşturduk. Kaleci Muslera’yı tebrik etmek gerek. İkinci yarı 1-0 ve 2-0 oldu. Futbolcularım iyi mücadele etti. Gole kadar oyun anlamında, pozisyon anlamında alkışı hak eden bir performans ortaya koyduk. Maçın son bölümlerinde Galatasaray üstünlüğü ele aldı. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Maç öncesi çok güzel bir atmosfer vardı. Galatasaray’a bundan sonra başarılar diliyorum”

"İlk 45 dakikada planlarımızın hepsi tuttu"

Adana Demirspor’un zorluklar yaşadığını aktaran Karaman şu ifadeleri kullandı: