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- Hikmet Karaman: Oğuzhan oyuna girmek istemiyordu
Hikmet Karaman: Oğuzhan oyuna girmek istemiyordu
- Haber Merkezi
- 12.12.2021 - 22:07
- Güncelleme : 12.12.2021 - 22:14
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 4-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Hikmet Karaman "Bizim üçüncü golü bulmamız lazımdı. 2-1'de bir taç oldu, taraftar tese dönmüşken, taraftarı biz oyuna döndürdük. Taraftarlarla ilişki, Beşiktaş'ı ateşledi. Kullandığımız yanlış taç, oyunu 2-2'ye getirdi. Orada oyunu kontrol etmemiz lazım. Thiam vurdu, döndü golü yedik 3-2! Hep oyuncu eksiklikleriyle mücadele ediyoruz, öne geçip rakibin dönmesi normal." dedi.
"OĞUZHAN OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ"
Hikmet Karaman ayrıca "Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemiyordu. Futbol enteresan bir oyun. Gördüm o anı ben. Güven Yalçın bir anda oyuna etki etti. 35 bin seyirci var, kolay değil." ifadelerini kullandı.