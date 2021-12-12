Hikmet Karaman: Oğuzhan oyuna girmek istemiyordu

Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemiyordu, gördüm o anı ben." dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 4-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Hikmet Karaman "Bizim üçüncü golü bulmamız lazımdı. 2-1'de bir taç oldu, taraftar tese dönmüşken, taraftarı biz oyuna döndürdük. Taraftarlarla ilişki, Beşiktaş'ı ateşledi. Kullandığımız yanlış taç, oyunu 2-2'ye getirdi. Orada oyunu kontrol etmemiz lazım. Thiam vurdu, döndü golü yedik 3-2! Hep oyuncu eksiklikleriyle mücadele ediyoruz, öne geçip rakibin dönmesi normal." dedi.

"OĞUZHAN OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ"

Hikmet Karaman ayrıca "Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemiyordu. Futbol enteresan bir oyun. Gördüm o anı ben. Güven Yalçın bir anda oyuna etki etti. 35 bin seyirci var, kolay değil." ifadelerini kullandı.