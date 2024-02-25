Hikmet Karaman: Seri galibiyetlere başlayacağımıza inanıyorum

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk etti.
Bordo-mavililer, 21. dakikada Trezeguet'nin attığı goller karşılaşmayı 1-0 kazandı.
"Skordan dolayı çok üzgünüm"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, şunları dedi:
Skordan dolayı çok üzgünüm. Geçen hafta bir geri dönüşümüz vardı. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Hafta içinde yaptığımız çalışmalarda ilk 45 dakikadaki takımla ikinci yarıdaki takımın farklı olduğunu gördük. Bunu kendi içimizde değerlendiriyoruz. Müdahale etmem gereken şeyler vardı. İlk yarıda Trabzonspor ikinci yarıda ise Adana Demirspor'u son 30 dakikalık bölümde söyleyebiliriz. Yeni bir takımın mağlubiyetler var. Bu sonuçlardan çıkacak bir takım var. Bu gücümüz var. Biz lig oynarken planlama yapmak zorunda kalıyoruz. Maçı oynayarak oyuncuları karşılaştırıp bir oyun planı ortaya koymak zorundayız.
"Seri galibiyetler alarak çıkışımızı bu hafta sahamızda oynayacağız maçlarla başlatacağız"
Adana Demirspor olarak iyi bir çıkış yapacaklarına inandığını belirten Karaman, şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Çünkü lig çok sıkıştı. İki galibiyet alan Avrupa'yı iki mağlubiyet alan ligde küme düşme potasını hesaplayabilir. Seri galibiyetler alarak çıkışımızı bu hafta sahamızda oynayacağız maçlarla başlatacağız.
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