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- Hikmet Karaman'ın hedefi Galatasaray
Hikmet Karaman'ın hedefi Galatasaray
Fenerbahçe'yi 10 kişi kaldığı maçta yenen Hikmet Karaman'ın Kayserispor'unda hedef, şimdi de Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak.
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 11:40
- Güncelleme : 09.02.2022 - 11:45
Süper Lig'de 25. hafta maçlarına çok az bir zaman kaldı.
Türkiye Kupası'nda 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'yi 90+4'te Ramazan Civelek'in golüyle mağlup eden Kayserispor'da, sıradaki hedef ligde Galatasaray'ı yenerek iyi formu devam ettirmek.
FUTBOLCULARINA GALATASARAY'I EZBERLETİYOR
Küme düşme tehlikesi yaşayan Galatasaray'ı yenerek üst sıralara tırmanmak isteyen Hikmet Karaman ve ekibi, maçtan önce yapılan taktiksel idmanlarla rakibini tanımaya çalışıyor.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor 3-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 34 puanla 10. sırada yer alıyor.