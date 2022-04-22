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    Hıncal Uluç'tan Torrent'e sert sözler

    Tecrübeli spor yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ı değerlendirdiği yazısında Domenec Torrent'i sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Terim olsa Barcelona'yı elerlerdi" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 11:26
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    Hıncal Uluç'tan Torrent'e sert sözler

    Spor yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'a dair değerlendirmelerde bulundu.

    Domenec Torrent'i ağır sözlerle eleştiren deneyimli yorumcu, "Galatasaray'da özel maçları özel oynayacak bir kafa lazım oysa şu anda Galatasaray'ın başında sıradan maçları bile özel oynayamayan Domenec diye bir adam var nereden buldularsa. Önünde oynanan maçta ne olduğunun farkında değil. Söylediğiyle yaptığı birbirini tutmuyor." dedi.

    Hıncal Uluç tan Torrent e sert sözler #1

    "Gerizekalı mıyım ben?"

    İspanyol teknik adamın tecrübeli isimleri oynatmasına da kızan Uluç, "Malatyaspor maçında gençleri denesene Torrent? Küme düşmüş takıma karşı oynatılan oyuncu Babel... Gelecek sene için kafasında olan adam Babel demek ki Torrent'in. Alay mı ediyorsun, gerizekalı mıyım ben? Barış Alper diye gencecik çocuk kenarda, Babel oynuyor 90 dakika!" yorumunda bulundu.

    Hıncal Uluç tan Torrent e sert sözler #2

    "Galatasaray'ın orta sahası 2. Lig'de yok"

    Sarı-kırmızılıların orta sahasını da eleştiren deneyimli yazar, "Türkiye'nin en rahat geçilen orta sahası Galatasaray'da. 2. Lig'de bu kadar rahat geçilen orta saha bulamazsın. Bu orta sahada eldeki kadrodan ne yapabilirim diye zerre düşünmüyor Torrent, her maç aynı orta sahayı çıkarıyor, sıradan bir takım bile Galatasaray kalecisiyle karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

    Hıncal Uluç tan Torrent e sert sözler #3

    "Terim olsa Barcelona'yı elerlerdi"

    Hıncal Uluç, "Fatih Terim, Galatasaray'dan gitmeyi hakederek gitti ve gitmesi onun lehine oldu. Türkiye'nin 1 numaralı futbol adamıdır Fatih Terim, hatta görevde olsaydı Galatasaray Barcelona'yı elerdi." diyerek sözlerini noktaladı.

    Hıncal Uluç tan Torrent e sert sözler #4


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