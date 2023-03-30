Hırvat Yıldız Luka Modric'ten Türk taraftarlara teşekkür
ensonhaber.com

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, Türk taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Modric, maç anında Türk taraftarları alkışladığı kısmı koydu.

37 yaşındaki futbolcu ile arasında Bursa'da oynanan maçta 84. dakikada kenara geldiği anlarda Türk taraftarlardan alkış almıştı.

Hırvat Yıldız Luka Modric'ten Türk taraftarlara teşekkür

Dalic de teşekkür etmişti

Türk taraftarları öven Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic de maçın ardından, "Modric'e katmış olduğu değerli oyunu için ve taraftarlara da Modric'e saygısından dolayı teşekkür ediyorum. Türk halkı bizi çok iyi karşıladı. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Hırvat Yıldız Luka Modric'ten Türk taraftarlara teşekkür
Hırvat Yıldız Luka Modric'ten Türk taraftarlara teşekkür