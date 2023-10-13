Hırvatistan basınından Türkiye maçı yorumu: Utanç verici A Milli Takımımızın deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yendiği maç Hırvat basınında da geniş yankı buldu.

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A Milli Takımımızın Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmesi, Hırvat basınında geniş yer buldu.

Hırvat basını, eleme maçlarının en kötü futbolunu oynadıklarını belirterek mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu ve Milli Takımımızın maçı domine ederek galibiyeti hak ettiğini sayfalarına taşıdı.

İşte Hırvat basınından yansıyanlar...

Vecernji: Utanç verici

Kötü bir oyun ve utanç verici bir yenilgi! Sağlam bir oyunla ilk yarıyı önde kapatan Türkiye, Hırvatistan'a elemelerdeki ilk yenilgisini yaşattı.



Hırvatistan maçın başında çok kötü görüntü verdi. amaçsızca rakip kaleye gitmeye çalıştılar ama Türkler savunmamızı her bölgeden geçmeyi başardı. Kramaric ve Perisic'in eksikliği çok hissedildi.

HRT: Livakovic'in hatası pahalıya mal oldu

Hırvatistan hak ettiği yenilgiyi aldı! Opus Arena'da tamamen dolu tribünlere oynanan maçta Hırvatistan'ın gruplardaki ilk yenilgisi ağır oldu.



Maça kötü başlayan Hırvatistan, ikinci yarıda daha iyiydi. Maçın kaderi Livakovic'in kalesini terk ederek büyük bir hata yapmasıyla çizildi. Montella ilk maçında müthiş bir galibiyetle görevine başlamış oldu.

Index: Elemelerdeki en kötü maç

Livakovic'in feci hatası sonucu belirledi. Bu, Hırvatistan'ın elemelerdeki en kötü maçıydı. Dalic, maçın bu kadar az golle bittiği için mutlu olmalı!



Artık üç puan gerideyiz ve bir maç eksiğimiz var. Türkiye, ataklarıyla maçın başında kalemizi tehdit etmeye başladı. İkinci yarıda daha somut bir oyun izlememize rağmen gol gelmedi.

24 Sata: Seviyemizin altında bir performans

Üst üste iki Dünya Kupası'nda madalya kazanan Milli Takımın seviyesinin çok altında performans izledik. Takım ilk yarıda tanınmaz haldeydi, yedekler girince biraz toparlandılar ancak gol atmayı başaramadık

Dbevnik: İlk yenilgi ağır oldu