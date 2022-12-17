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    Hırvatistan - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2022 Dünya Kupası üçüncülük maçı için geri sayım başladı. Zorlu maçta Hırvatistan ile Fas karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..
    • 17.12.2022 - 08:51
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    Hırvatistan - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda  son gelindi. 18 Aralık Pazar günü oynanacak Arjantin - Fransa maçı ile Dünya Kupası sahibini bulacak.

    2022 Dünya Kupası üçüncülük maçında ise Hırvatistan ve Fas kozlarını paylaşacak. İki takım 2022 Dünya Kupası'nda F grubunda yer almıştı.

    Grup aşamasında oynanan Hırvatistan - Fas mücadelesi 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. İki takım şimdi Dünya Kupası üçüncüsü olabilmek için sahaya çıkacak.

    Peki Hırvatistan - Fas maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Hırvatistan - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Fas - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak?

    Hırvatistan ve Fas arasında oynanacak üçüncülük maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Hırvatistan - Fas maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.


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