Hkmet Karaman: Taraftar büyük beklenti içerisinde

Rizespor ile berabere kalan Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Rizespor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakipleri için "olmak ya da olmamak", kendileri için ise salı günü oynayacakları kupa maçı öncesinde önemli bir mücadeleye çıktıklarını söyledi.

"Galip de gelebilirdik"

AA'nın haberine göre, bu karşılaşmaya çıkarken aslında iki maça birden odaklandıklarını belirten Karaman, "İyi başladı maç. 90 dakikayı seyrettiğimizde hatalı bir gol yedik ama sonradan bunu çıkarmasını bildik. Galip de gelebilirdik. Maçla ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum, çünkü rakibimizin durumu ortada. Bu gibi durumlarda fazla bir şey konuşulmaz, öyle düşünüyorum. Allah herkese kolaylık versin, kolay değil bu işler." ifadelerini kullandı.

"Taraftarın beklentisi büyük"

Alınan 1 puanın çok değerli olduğunu aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Kaybetmemek gerekiyor. Bütün odaklanmamız gereken kupa. Dört şehir bu heyecanı yaşıyor. Ligin bitimine az bir zaman kala şehre bu heyecanı yaşatmak, bu heyecanı finale taşımak istiyoruz. Kolay değil, aslında 5-6 haftadır tüm kafamız orada da söyleyemiyoruz bunu. Bir de maçları kaybettik. Kaybettiğiniz zaman iş başka yere gidiyor. Taraftarın beklentisi büyük, bu beklentiye kupa ile cevap vermek istiyoruz. Oyuncularımızı salı gününe kadar toparlamak, en iyi 11 ile çıkıp, iyi bir skorla dönmek istiyoruz."