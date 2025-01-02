Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı takıma geri çağırdı

AA & Ensonhaber

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'dan yapılan açıklamada, "Forvet oyuncusu Erencan Yardımcı'nın Sturm Graz'daki kiralık sözleşmesini erken sonlandırıyoruz. Yardımcı artık Hoffenheim'ın kadrosunda yer alacak" denildi.

Erencan'ın Avusturya Bundesliga takımlarından Sturm Graz'da son aylarda iyi bir gelişme gösterdiğini ifade eden Hoffenheim Sportif Direktörü Andreas Schicker de "Hızıyla, hava toplarıyla ve gol tehdidiyle gelecekte takımımıza çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle Sturm Graz ile olan sözleşmeyi erken sonlandırıp onu hemen Hoffenheim'a geri getirmemiz gerektiği sonucuna vardık" ifadelerini kullandı.

3 GOL VE 2 ASİSTLE OYNADI

Sezon başında Eyüpspor'dan Hoffenheim'a transfer olan 22 yaşındaki golcü futbolcu daha sonra Avusturya ekibi Sturm Graz'a 1 yıllığına kiralanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz formasını 5 maçta giyen Erencan, 14 resmi karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans göstermişti.