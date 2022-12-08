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- Hollanda - Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hollanda - Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 08.12.2022 - 15:36
2022 Dünya Kupası'nda sona doğru gelinirken heyecan artmaya başladı. Çeyrek final mücadeleleri yarın oynanacak iki maç ile başlıyor.
Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından büyük merak uyandırıyor. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başladı.
Lionel Messi'li Arjantin'in çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşacağı maçın sonucu futbol dünyasında büyük merak konusu haline geldi.
Peki Hollanda - Arjantin maçı ne zaman oynanacak? İşte çeyrek final maçının detayları..
Hollanda - Arjantin maçı ne zaman oynanacak?
Hollanda - Arjantin çeyrek final maçı 9 Aralık Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Lusail Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.
Hollanda - Arjantin maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.