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Hollanda - Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda - Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak maçın detayları merak ediliyor.