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    Hollanda - Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak maçın detayları merak ediliyor.
    • 08.12.2022 - 15:36
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    Hollanda - Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2022 Dünya Kupası'nda sona doğru gelinirken heyecan artmaya başladı. Çeyrek final mücadeleleri yarın oynanacak iki maç ile başlıyor.

    Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından büyük merak uyandırıyor. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başladı.

    Lionel Messi'li Arjantin'in çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşacağı maçın sonucu futbol dünyasında büyük merak konusu haline geldi.

    Peki Hollanda - Arjantin maçı ne zaman oynanacak? İşte çeyrek final maçının detayları..

    Hollanda - Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Hollanda - Arjantin maçı ne zaman oynanacak?

    Hollanda - Arjantin çeyrek final maçı 9 Aralık Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Lusail Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

    Hollanda - Arjantin maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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