Hollanda-Arjantin maçında sarı kart rekoru kırıldı

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ve Arjantin'in karşılaştığı çeyrek final mücadelesinde toplamda 15 sarı kart çıktı. Maçın hakemi Mateu Lahoz, kupa rekoru kırdı.

Hollanda ile Arjantin 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında karşı karşıya geldi.

Lusail Stadı’nda İspanya Futbol Federasyonu’ndan Mateu Lahoz’un düdük çaldığı mücadelede Arjantin ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Arjantin penaltılarla yarı final biletini kaptı

Arjantin, Hollanda’yı normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı penaltı atışları sonrası 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Heyecan dolu karşılaşma futbolseverlere güzel anlar yaşatırken, sahada kıyasa rekabet vardı.

Öyle ki maçta zaman zaman gerginlikler de çıktı.

15 sarı kartla rekor kırıldı

Tansiyonun oldukça yüksek olduğu karşılaşmada bir rekor da kırılmış oldu.

Karşılaşmanın hakemi Mateu Lahoz, Hollanda-Arjantin maçında 15 sarı kart göstererek Dünya Kupası rekorunu kırdı.