Hollanda basını: Türkiye'de felaket gecesi

Başta Hollanda basını olmak üzere Avrupa'nın önde gelen gazeteleri, A Milli Takımımızın 4-2'lik galibiyetini manşetlerine taşıdı.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu ilk maçında sahasında Hollanda'yı konuk etti.

Maça fırtına gibi başlayan ve kaptan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle skoru 3-0 yapan Milliler, savunmada üst üste hata yapıp 2 gol yese de bir gol daha atıp, karşılaşmayı 4-2 kazanmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekibimizin bu başarısı sadece Türkiye'de değil Hollanda ve Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı.

Hollanda medyası karşılaşma için, "Fiyasko", "İstanbul'da gözyaşları", "Derin hayal kırıklığı" ve "Darbe" başlıklarını kullandı.

İşte Avrupa basınının maçla ilgili attığı manşetler:

"FELAKET GECESİ"

De Telegraaf: Hollanda Milli Takımı için Türkiye'de felaket gecesi.



Voetbolzone: Portakallar'dan dramatik başlangıç.

"BURAK'TAN DEHŞET BAŞLANGIÇ"

Soccernews: Emektar Burak Yılmaz'dan Portakallar'a karşı dehşet başlangıç.



ESPN: Portakallar, Türkiye'ye dramatik bir şekilde kaybetti.



Voetbalprimeur: Türkiye'de tuhaf akşam: Portakallar, Dünya Kupası serüvenine başarısızlıkla başlıyor.



Fcupdate: Hollanda'nın başı dertte.

"OSMANLILAR, OLABİLECEK EN İYİ BAŞLANGICI YAPTI"

Marca: Türkiye, Burak Yılmaz'ın hat-trick'i ile Hollanda'yı eziyor. Osmanlılar, Katar 2022'ye doğru yolculuğuna olabilecek en iyi şekilde başladı. Hollandalılar, 5. ölüm yıl dönümünde Johan Cruyff'u istedikleri gibi onurlandıramadı. Burak Yılmaz, hat-trick ile laleleri ezdi.



El Mundo Deportivo: Türkiye'ye liderlik eden takım kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda karşısında hat-trick yaparak kahraman oldu. Türkiye, grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı.



Kicker: İstanbul'daki Dünya Kupası eleme maçında sansasyonel bir başlangıç.

L'Equipe: Türkiye, Hollanda'yı Burak Yılmaz'ın hat-trick'i sayesinde yendi.

France Football: Türkiye, Hollanda'yı cezalandırdı.