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    Hollanda basını: Türkiye'de felaket gecesi

    Hollanda basını: Türkiye'de felaket gecesi

    Başta Hollanda basını olmak üzere Avrupa'nın önde gelen gazeteleri, A Milli Takımımızın 4-2'lik galibiyetini manşetlerine taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 10:04
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    Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu ilk maçında sahasında Hollanda'yı konuk etti.

    Maça fırtına gibi başlayan ve kaptan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle skoru 3-0 yapan Milliler, savunmada üst üste hata yapıp 2 gol yese de bir gol daha atıp, karşılaşmayı 4-2 kazanmayı başardı.

    Ay-yıldızlı ekibimizin bu başarısı sadece Türkiye'de değil Hollanda ve Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı.

    Hollanda medyası karşılaşma için, "Fiyasko", "İstanbul'da gözyaşları", "Derin hayal kırıklığı" ve "Darbe" başlıklarını kullandı.

    Hollanda basını: Türkiye de felaket gecesi #1

    İşte Avrupa basınının maçla ilgili attığı manşetler:

    "FELAKET GECESİ"

    De Telegraaf: Hollanda Milli Takımı için Türkiye'de felaket gecesi.

    Voetbolzone:     Portakallar'dan dramatik başlangıç.

    "BURAK'TAN DEHŞET BAŞLANGIÇ"

    Soccernews: Emektar Burak Yılmaz'dan Portakallar'a karşı dehşet başlangıç.

    ESPN: Portakallar, Türkiye'ye dramatik bir şekilde kaybetti.

    Voetbalprimeur:     Türkiye'de tuhaf akşam: Portakallar, Dünya Kupası serüvenine başarısızlıkla başlıyor.

    Fcupdate:     Hollanda'nın başı dertte.

    Hollanda basını: Türkiye de felaket gecesi #2

    "OSMANLILAR, OLABİLECEK EN İYİ BAŞLANGICI YAPTI"

    Marca: Türkiye, Burak Yılmaz'ın hat-trick'i ile Hollanda'yı eziyor. Osmanlılar, Katar 2022'ye doğru yolculuğuna olabilecek en iyi şekilde başladı. Hollandalılar, 5. ölüm yıl dönümünde Johan Cruyff'u istedikleri gibi onurlandıramadı. Burak Yılmaz, hat-trick ile laleleri ezdi.

    El Mundo Deportivo:     Türkiye'ye liderlik eden takım kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda karşısında hat-trick yaparak kahraman oldu. Türkiye, grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı.

    Kicker: İstanbul'daki Dünya Kupası eleme maçında sansasyonel bir başlangıç.

    L'Equipe: Türkiye, Hollanda'yı Burak Yılmaz'ın hat-trick'i sayesinde yendi.

    France Football: Türkiye, Hollanda'yı cezalandırdı.

    Hollanda basını: Türkiye de felaket gecesi #3

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