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Hollanda, Kuzey Makedonya'yı farklı yendi
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 20:53
- Güncelleme : 21.06.2021 - 20:56
EURO 2020 C Grubu 3. karşılaşmasında Hollanda ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.
Kuzey Makedonya-Hollanda maçından kareler - TIKLA GÖR
3 GOLLÜ NET SKOR
Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele, Hollanda'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Turuncular'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Memphis Depay, 51. ve 58. dakikalarda Wijnaldum kaydetti.
Bu sonucun ardından Hollanda, 3'te 3 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Kuzey Makedonya ise turnuvaya puansız veda etti.
PANDEV SON MAÇINA ÇIKTI
Kuzey Makedonya'nın 37 yaşındaki golcüsü Goran Pandev, milli formayla son maçına çıktı.