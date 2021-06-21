Hollanda, Kuzey Makedonya'yı farklı yendi

EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.

EURO 2020 C Grubu 3. karşılaşmasında Hollanda ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

Kuzey Makedonya-Hollanda maçından kareler - TIKLA GÖR







3 GOLLÜ NET SKOR

Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele, Hollanda'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Turuncular'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Memphis Depay, 51. ve 58. dakikalarda Wijnaldum kaydetti.

Bu sonucun ardından Hollanda, 3'te 3 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Kuzey Makedonya ise turnuvaya puansız veda etti.





PANDEV SON MAÇINA ÇIKTI

Kuzey Makedonya'nın 37 yaşındaki golcüsü Goran Pandev, milli formayla son maçına çıktı.