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    Hollanda, Kuzey Makedonya'yı farklı yendi

    Hollanda, Kuzey Makedonya'yı farklı yendi

    EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 20:53
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 20:56
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    EURO 2020 C Grubu 3. karşılaşmasında Hollanda ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

    Kuzey Makedonya-Hollanda maçından kareler - TIKLA GÖR

    Hollanda, Kuzey Makedonya yı farklı yendi #1

    3 GOLLÜ NET SKOR

    Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele, Hollanda'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Turuncular'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Memphis Depay, 51. ve 58. dakikalarda Wijnaldum kaydetti.

    Bu sonucun ardından Hollanda, 3'te 3 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Kuzey Makedonya ise turnuvaya puansız veda etti.

    Hollanda, Kuzey Makedonya yı farklı yendi #2

    PANDEV SON MAÇINA ÇIKTI

    Kuzey Makedonya'nın 37 yaşındaki golcüsü Goran Pandev, milli formayla son maçına çıktı.

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