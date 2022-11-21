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    Hollanda - Senegal karşılaşması öncesi tribünler

    Hollanda - Senegal karşılaşması öncesi tribünler

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Hollanda - Senegal maçı öncesi tribünlerde Arap yerel kıyafetlerine benzer kostümler giymiş Hollandalılar dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 19:12
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 19:48
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    2022 Katar Dünya Kupası ikinci gününde devam ediyor...

    Dün görkemli bir açılış töreni ile başlayan turnuvada objektiflere renkli görüntüler yansıyor.

    Turnuvanın ikinci gününde Hollanda ile Senegal karşı karşıya geldi.

    Trübünlerden renkli kareler

    Sahada tutbolcuların mücadelesi başlamadan tribünlerde hareketlilik vardı.

    Özellikle Hollanda taraftarları dikkat çekti.

    Hollandalılar çabuk alıştı

    Takımlarını desteklemek üzere Katar'a gelen Hollandalıların, Arap kültürüne çabuk alıştıkaları görüldü.

    Birçok Hollandalının Arapların giydiği yerel kıyafetlere yakın kostümler giymesi dikkat çekti.

    Hollanda - Senegal karşılaşması öncesi tribünler #1

    Hollanda - Senegal karşılaşması öncesi tribünler #2

    Hollanda - Senegal karşılaşması öncesi tribünler #3

    Hollanda - Senegal karşılaşması öncesi tribünler #4

    Hollanda - Senegal karşılaşması öncesi tribünler #5

    Hollanda - Senegal karşılaşması öncesi tribünler #6

    Hollanda - Senegal karşılaşması öncesi tribünler #7


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