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Hollanda - Senegal karşılaşması öncesi tribünler
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Hollanda - Senegal maçı öncesi tribünlerde Arap yerel kıyafetlerine benzer kostümler giymiş Hollandalılar dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 21.11.2022 - 19:12
- Güncelleme : 21.11.2022 - 19:48
2022 Katar Dünya Kupası ikinci gününde devam ediyor...
Dün görkemli bir açılış töreni ile başlayan turnuvada objektiflere renkli görüntüler yansıyor.
Turnuvanın ikinci gününde Hollanda ile Senegal karşı karşıya geldi.
Trübünlerden renkli kareler
Sahada tutbolcuların mücadelesi başlamadan tribünlerde hareketlilik vardı.
Özellikle Hollanda taraftarları dikkat çekti.
Hollandalılar çabuk alıştı
Takımlarını desteklemek üzere Katar'a gelen Hollandalıların, Arap kültürüne çabuk alıştıkaları görüldü.
Birçok Hollandalının Arapların giydiği yerel kıyafetlere yakın kostümler giymesi dikkat çekti.