Hollanda'da Babel tartışma konusu oldu

Hollanda Milli Takımı'nda Wout Weghorst'un kadroya alınmayıp, Ryan Babel ve Luuk de Jong'un kadroda olması tartışma yarattı.

Dünya Kupası Eleme Grubu'nda A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Hollanda'da, Ryan Babel krizi yaşanıyor.

Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Frank de Boer'in, Wolsfburg'un gol makinesi Wout Weghorst'u kadroya çağırmayıp, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ryan Babel ve Sevilla'da düzenli olarak oynayamayan De Jong'u kadroya davet etmesi Hollanda'da adeta infial yarattı.

Wolsfburg forması altında bu sezon 33 maçta 24 golün altına imza atarak Avrupa'nın en çok skor üreten 10 futbolcusundan biri olan Wout Weghorst'u Hollanda Milli Takımı kadrosuna almayan Frank de Boer, EURO 2020'ye de kadroda güvendiği ve "yol arkadaşı" olarak gördüğü Ryan Babel ve De Jong ile devam edecek.

RYAN BABEL YİNE HEDEFTE

Hollanda basını, Frank de Boer'in Ryan Babel ve Luuk De Jong tercihini sert ifadeler ile eleştirdi; "Wout Weghorst şu anda Avrupa'nın en formda Hollandalısı. Ryan Babel, Galatasaray'da oynayamıyor ve sürekli eleştiri altında. De Jong'un Sevilla'daki durumu da Ryan Babel'den farksız. Frank de Boer'in bu seçimleri hangi kriterlere göre yaptığını sadece Hollanda'daki herkes değil en yakınlarındakiler de merak ediyor."





GOLÜ, MAÇINDAN DAHA FAZLA

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan De Telegraaf Gazetesi de "Wout Weghorst, Almanya'da arkaya arkaya üç sezonda da 16 gol attı. Wout Weghorst'ın bu sezon attığı gol sayısı Ryan Babel ve Luuk de Jong'un oynadığı maç sayısından fazla ancak her iki futbolcu da Hollanda Milli Takımı'nda her zaman yer buluyor ve EURO 2020'de de Frank de Boer'in vazgeçilmezleri arasında olacak." denildi.