Hollanda'da yapılan camiye Oğuzhan Özyakup'tan bağış

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da yapımı devam eden Anadolu Camii'ne 20 bin euro bağış yaparak destek oldu.

Hollanda’nın Krommenie kentinde yapılması planlanan Diyanet İşlerine bağlı Anadolu Camii için başlatılan kampanyaya, Türkiye’den Beşiktaş ve A Milli futbol oyuncusu Oğuzhan Özyakup 20 bin euro bağış gönderdi.

Hollanda doğumlu olan milli futbolcunun, Türk çocuklarına derslik olarak da bölümü olacak olan cami inşaat kampanyasına desteği, cami yönetimini oldukça memnun etti.

CAMİ BAŞKANI DUYURDU

Krommenie’de yapımı planlanan Anadolu Camii'nin Başkanı Resul Şahin, sosyal medya hesabından milli futbolcunun yaptığı bağışı duyurdu.

"Hollanda'nın Zaandam şehrinde doğup büyüyen kentimizin gururu milli takımımızın ve Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Oğuzhan Özyakup’un bu bağışı için teşekkür ederiz. Oğuzhan Özyakup ve ailesinin hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir yardım göndermesi bizi mutlu etti. Vatandaşlarımızın ve etraftaki işyeri sahiplerinin duyarlı davranmaları biz yöneticileri büyük bir şekilde ümitlendirdi. Yeni camimizin temelinin atılmasına daha 2 ay gibi zamanımız var ve 200 bin euro açığımız var, bunu 2 ay içerisinde temin edeceğimize inanıyoruz."