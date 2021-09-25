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    Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu atağı

    Vitor Pereira yönetiminde düzenli 11 oyuncusuna dönüşen, attığı goller ve asistlerle skora önemli katkıda bulunan Ferdi için Hollanda süreci hızlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 11:19
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    Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu atağı

    A Milli Futbol Takımımız tarafından da istenen genç yıldız için Hollanda’nın hocası Louis Van Gaal’ın yakından ilgilendiği belirlendi.

    Van Gaal’ın, Ferdi’nin formasını giydiği Hollanda U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Erwin van de Looi ile bir görüşme gerçekleştirerek 21 yaşındaki futbolcunun durumu hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

    YAKIN TAKİBE ALINDI

    Ferdi Kadıoğlu’nun bu sezon kulübünde oynadığı maçların da, Portakallar’ın izleme ve analiz ekibi tarafından çok daha yakından mercek altına alınmaya başladığı belirlendi.

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