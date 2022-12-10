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    Hollandalı futbolcular penaltı atışlarında Arjantinlileri tahrik etti

    Hollandalı futbolcular penaltı atışlarında Arjantinlileri tahrik etti

    Dün akşam Hollanda ile Arjantin arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında, Hollandalı futbolcuların penaltı atışları sırasında Arjantinli oyuncuları tahrik ettiği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2022 - 12:35
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    Arjantin Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucu 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

    Karşılaşma anında ve sonrasında çıkan olaylar en az mücadele kadar maça damga vurdu.

    Arjantin'de Messi, Paredes, Montiel ve Lautaro Martinez penaltı atışlarını gole çevirdi. Tangocular'da Fernandez, penaltı atışından yararlanamayan isim oldu.

    Penaltı atışları esnasında yaşananlar ortaya çıktı

    Hollanda'da Van Dijk ve Berghuis'un penaltı atışlarında kaleci Martinez yaptığı kurtarışlarla gol izni vermedi. Koopmeiners, Weghorst ve Luuk De Jong ise penaltı atışlarını gole çevirdi.

    Öte yandan karşılaşmada penaltı atışlarına geçilirken ortaya çıkan bir görüntü maçta yaşanan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

    Hollandalı futbolcular penaltı atışları Arjantinlileri tahrik etti

    Hollandalı futbolcular tahrik etti

    Arjantinli futbolcular penaltı kullanmaya giderken Hollandalı futbolcular yanlarına giderek tahrik etti.

    Hakemin araya girmesiyle ortam yatıştırılırken Hollandalı futbolcuların bunu birçok kez yaptığı görüldü.

    Hollandalı futbolcular penaltı atışlarında Arjantinlileri tahrik etti #1

    Hollandalı futbolcular penaltı atışlarında Arjantinlileri tahrik etti #2


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