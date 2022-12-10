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- Hollandalı futbolcular penaltı atışlarında Arjantinlileri tahrik etti
Hollandalı futbolcular penaltı atışlarında Arjantinlileri tahrik etti
- Haber Merkezi
- 10.12.2022 - 12:35
Arjantin Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucu 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşma anında ve sonrasında çıkan olaylar en az mücadele kadar maça damga vurdu.
Arjantin'de Messi, Paredes, Montiel ve Lautaro Martinez penaltı atışlarını gole çevirdi. Tangocular'da Fernandez, penaltı atışından yararlanamayan isim oldu.
Penaltı atışları esnasında yaşananlar ortaya çıktı
Hollanda'da Van Dijk ve Berghuis'un penaltı atışlarında kaleci Martinez yaptığı kurtarışlarla gol izni vermedi. Koopmeiners, Weghorst ve Luuk De Jong ise penaltı atışlarını gole çevirdi.
Öte yandan karşılaşmada penaltı atışlarına geçilirken ortaya çıkan bir görüntü maçta yaşanan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.
Hollandalı futbolcular penaltı atışları Arjantinlileri tahrik etti
Hollandalı futbolcular tahrik etti
Arjantinli futbolcular penaltı kullanmaya giderken Hollandalı futbolcular yanlarına giderek tahrik etti.
Hakemin araya girmesiyle ortam yatıştırılırken Hollandalı futbolcuların bunu birçok kez yaptığı görüldü.