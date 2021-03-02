Holmen: Fenerbahçe'den önce Beşiktaş'la anlaşmıştım

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Samuel Holmen, sarı-lacivertlilere transfer sürecini anlattı. İsveçli futbolcu, Bursaspor'da çalıştığı Şenol Güneş'le anlaşamadığını da söyledi.

Süper Lig'de yedi sezon boyunca forma giydikten sonra altyapısından yetiştiği Elfsborg'un yolunu tutan Samuel Holmen, ülkesi İsveç'te yayım yapan Svenska Fans adlı internet sitesiyle oldukça geniş bir röportaj gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Beşiktaş'la anlaştığını itiraf eden 36 yaşındaki futbolcu, Türkiye günleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMIŞTIM!"

"Başakşehir'e transferim çok belirsiz bir şekilde gerçekleşti. Menajerim kulüple temas hâlindeydi ve bana çok ciddi bir ilginin olduğunu söyledi. Abdullah Avcı, tarzımı beğeniyormuş ve bana kafasındaki oyun planına uyacağımı söyledi. Kendimi çok güvensiz hissetmiştim. Evet, bu bir fırsattı ama içimde çok uzak bir ülkeye, çok daha iyi bir lige ve bana ne kadar inandığını gösteren bir antrenörün yanına gitmenin heyecanı vardı."





"Fenerbahçe'ye transferim, kariyerimdeki en çok gurur duyduğum başarıdır. Buna milli takımda oynadığım maçlar da dahil. Elbette çok büyük bir olaydı. Başakşehir ile kontratım 2013 yazında sona ermişti. Ancak pek çoklarının bilmediği bir şey var ki o da Beşiktaş'la söz kesmiş olmamdı. Fenerbahçe'yle görüşmeden önce her şey bitmiş gibiydi. O sırada çok sevindiğim bir şey oldu ve transferim suya düştü. Fenerbahçe de bunu öğrenince harekete geçti. Açıkçası böyle olduğu için mutluyum."

"ŞENOL GÜNEŞ'İ SEVEMEDİM"

"Fenerbahçe, kadrosundaki büyük futbolcularla çok büyük bir kulüp. Kabul etmek gerekir ki bu da süre almayı zorlaştırıyor. Kulüpteki ikinci yılım öncesinde Aykut Hoca benimle yeniden temasa geçti ve Konyaspor'a gitmeye karar verdim. Futbol anlamında da çok başarılı bir sezon geçirdim. Futbolcular düzenli oynamaya ihtiyaç duyar. Bütün sezon yedek kulübesinde oturmak hem kariyeriniz hem de kişiliğiniz açısından uygun olmaz. Fenerbahçe'de yalnızca birkaç maça çıkarak maaşımı alabilirdim. Ancak henüz gençtim ve üç sene kulübede oturduktan sonra kimse beni almak istemezdi. Gelişmem için oynamam gerekiyordu. Ben de bunu istedim. En çok memnuniyetsizlik duyduğum transferim ise Bursaspor'aydı. Şenol Güneş'i sevemedim ve kendisiyle anlaşamadık."