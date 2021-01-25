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- Hulk, Josef'in Beşiktaş paylaşımını beğendi
Hulk, Josef'in Beşiktaş paylaşımını beğendi
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Hulk'un, yakın arkadaşı Josef de Souza'nın paylaştığı maç fotoğrafını beğenmesi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 09:26
Göztepe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Brezilyalı yıldız Hulk'u transfer etmek istediklerini açıklamıştı.
Siyah-beyazlı yönetimle pazarlıklarını sürdüren 34 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın yakından takip ediyor.
TARAFTARLAR HEYECANLANDI
Hulk, arkadaşı Josef de Souza'nın Instagram'a attığı maç fotoğrafını beğenerek taraftarları heyecanlandırdı.