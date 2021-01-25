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    Hulk, Josef'in Beşiktaş paylaşımını beğendi

    Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Hulk'un, yakın arkadaşı Josef de Souza'nın paylaştığı maç fotoğrafını beğenmesi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 09:26
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    Hulk, Josef'in Beşiktaş paylaşımını beğendi

    Göztepe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Brezilyalı yıldız Hulk'u transfer etmek istediklerini açıklamıştı.

    Siyah-beyazlı yönetimle pazarlıklarını sürdüren 34 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın yakından takip ediyor.

    TARAFTARLAR HEYECANLANDI

    Hulk, arkadaşı Josef de Souza'nın Instagram'a attığı maç fotoğrafını beğenerek taraftarları heyecanlandırdı.

    Hulk, Josef in Beşiktaş paylaşımını beğendi #1

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