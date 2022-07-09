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    Fenerbahçe, Allahyar'ın Hull City'ye transferini açıkladı

    Championship ekibi Hull City, Allahyar Sayyadmanesh transferini duyurdu.
    • 09.07.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 14:31
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    Fenerbahçe, Allahyar'ın Hull City'ye transferini açıkladı

    Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Hull City'e kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in kalıcı olarak Hull City'e transfer olduğunu açıkladı.

    Fenerbahçe duyurdu

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

    Fenerbahçe, İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh için Hull City'den 4.5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzden 50 pay kazanacak.

    Fenerbahçe, Allahyar ın Hull City ye transferini açıkladı #1


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