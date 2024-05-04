Hull City, Championship'te play-off'a kalamadı

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İngiltere Championship'in 46. hafta mücadelesinde Plymouth ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.
Home Park'ta oynanan müsabakayı ev sahibi takım Plymouth 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Plymouth'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Joe Edwards kaydetti.
Milli oyuncular forma giydi
Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan, karşılaşmanın ikinci yarısının başında yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.
Hull City, play-off'a kalamadı
Bu sonuçla birlikte 70 puanda kalan Hull City, ligi yedinci sırada tamamlayarak play-off yarışının dışında kaldı.
Plymouth ise aldığı galibiyetle puanını 51'e yükselterek ligde kalmayı başardı.
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