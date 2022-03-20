Hull City evinde üst üste 5. mağlubiyetini aldı

İngiltere Championship’in 39. haftasında Hull City, sahasında Luton Town’a 3-1 yenildi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship’in 39. haftasında Luton Town ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Luton Town 3-1 kazandı.

ŞOTA'NIN 12 MAÇTA 6. MAĞLUBİYETİ

Hull City teknik direktörü Şota Arveladze bu sonuçla, İngiliz ekibinin başında çıktığı 12. maçta 6. mağlubiyetini aldı.



Luton, mücadelenin 9. dakikasında Adebayo ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Konuk ekip 56. dakikada Cornick ve 72. dakikada James Bree'nin golleriyle deplasmanda farkı 3'e yükseltti.

Tom Eaves, 90+2'de Hull City'nin tek golünü kaydetti ve karşılaşma 3-1 sona erdi.





HULL CİTY'NİN EVİNDE 5. MAĞLUBİYETİ

Hafta içi mesaisinde Coventry'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Hull City, Luton'a 3-1 kaybederek evinde üst üste 5. mağlubiyetini aldı.





DÜŞME HATTININ 13 PUAN ÜZERİNDELER

Hull City, sezonun tamamlanmasına 7 hafta kala maç fazlasıyla düşme hattının 13 puan üzerinde bulunuyor.



