Hull City, hazırlık kampı için Türkiye'ye gelecek Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City yeni sezon öncesi hazırlık kampı ve dostluk maçları için 2 Temmuz Pazar günü Türkiye'ye gelecek.

Hull City, 2-12 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık kampı gerçekleştirecek. Hull City'nin Galatasaray ve Hatayspor ile oynayacağı dostluk maçları öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Başkan Vekili Tan Kesler, Teknik Direktörü Liam Rosenior, Ozan Tufan ve futbolcuların katılımıyla 4 Temmuz Salı günü düzenlenecek basın toplantısında yeni sezon yatırımları, hedefleri ve planlamaları konuşulacak. Hull City, 2 hazırlık maçı yapacak Hull City, 5 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli Stadyumu'nda Galatasaray ile dostluk maçı oynayacak. Turuncu-siyahlılar, 9 Temmuz Pazar günü Hatayspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde de Riva'daki kampta hazırlıklarına devam edecek.