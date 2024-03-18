Hull City, kamp için Antalya'da İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City, 18-23 Mart tarihleri arasında yapacağı “Tigers on Tour” hazırlık kampı için Antalya’ya geldi.

İHA

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City hazırlık kampı ve Karayip ada ülkesi Curaçao Milli Futbol Takımı ile dostluk maçı yapmak üzere Antalya’ya iniş yaptı.

Antalya Havalimanı’nda karşılanan 100 kişilik Hull City kafilesi, havalimanından otellerine doğru yola çıktı.

Hull City taraftarları hem doyasıya tatil yapacak hem takımının kamp programını yakından takip edecek.

Basın toplantısı yapılacak

Hull City’nin Curaçao ile oynayacağı dostluk maçı öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, takım kaptanı Lewie Coyle ve takımın Türk yıldız oyuncusu Ozan Tufan’ın da katılımıyla 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 12.15’te basın toplantısı düzenlenecek.

Basın toplantısında, Hull City’nin Curaçao Milli Takımı ile yapacağı dostluk maçının yanı sıra takımın hedefleri ve planlamaları konuşulacak.

Hull City, hazırlık maçı yapacak

Hull City, “Tigers on Tour” kapsamında 21 Mart Perşembe günü Antalya Stadyumu’nda saat 16.00’da Karayip ada ülkesi Curaçao Milli Futbol Takımı ile dostluk maçına çıkacak.

İngiliz ekibi, gelen yoğun ilgi üzerine maça girişleri ücretsiz yaparak tüm Antalya halkını dostluk maçını izlemeye davet etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)