Hull City, Ozan ve Seri'nin golleriyle lige galibiyetle başladı

Hull City, Ozan ve Seri'nin golleriyle lige galibiyetle başladı

İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City sahasında Bristol City'i 2-1 mağlup etti. Hull'e galibiyeti getiren golleri 72'nci dakikada Ozan Tufan ve 90+4'üncü dakikada Michael Seri kaydetti.

İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City, sahasında Bristol City'i konuk etti.

Kingston Communications'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 30'uncu dakikada Weimann'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ozan'ın golüyle beraberlik yakalandı

Hull City, 72'nci dakikada Ozan Tufan'ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı.

Seri galibiyet golünü attı

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü ise 90+4'üncü dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Michael Seri kaydetti.

Ozan 73 dakika sahada kaldı

Karşılaşmaya ilk 11'den başlayan Ozan Tufan, 73'üncü dakikaya kadar sahada kaldı.

64'üncü dakikada Tetteh oyuna dahil oldu

Öte yandan daha önce Türkiye'de Denizlispor'da forma giyen Estupinan da karşılaşmaya 11'de başlarken yerini 64'üncü dakikada Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Tetteh'e bıraktı.

Allahyar da 84 dakika görev aldı

DHA'nın haberine göre; Fenerbahçe'den kadroya dahil edilen Allahyar Sayyadmanesh, 84 dakika görev alırken bir dönem Galatasaray forması giyen Seri de 90 dakika sahada kaldı.