Hull City, Ryan Babel'i istiyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Allahyar'ın ardından Galatasaray'dan Ryan Babel'i de transfer listesine ekledi.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City, transferde flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibinin; Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh, Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic ile ilgilendiği biliniyordu.

Ilıcalı'nın kulübü, Süper Lig'den bir ismi daha gözüne kestirdi. Hull City'nin, Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel için devrede olduğu öğrenildi.

BABEL HAMLESİ GELECEK

İngiliz basınından Hull Live’da yer alan habere göre; gol sorununu çözmek isteyen İngiliz ekibi, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ryan Babel ile ilgileniyor.

Haberde, Hull City’nin pazartesi günü transfer dönemi kapanmadan önce Babel ile ilgili bir hamle yapabileceği belirtildi.

Galatasaray’da 26 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı takımdaki tek golünü UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Marsilya karşılaşmasında kaydetti.