Euro
15.2938
-0.05%
Dolar
13.5466
0.29%
Altın
800.5870
0.01%
Borsa
1925
0.80%
Bitcoin
501.057
5.26%
BTXN Coin
30.67
0.55%
1ºC
İstanbul
Bulutlu 1 C
    Hull City, Ryan Babel'i istiyor

    Hull City, Ryan Babel'i istiyor

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Allahyar'ın ardından Galatasaray'dan Ryan Babel'i de transfer listesine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 12:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City, transferde flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.

    İngiliz ekibinin; Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh, Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic ile ilgilendiği biliniyordu.

    Ilıcalı'nın kulübü, Süper Lig'den bir ismi daha gözüne kestirdi. Hull City'nin, Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel için devrede olduğu öğrenildi.

    Hull City, Ryan Babel i istiyor #1

    Hull City, Ryan Babel i istiyor #2

    BABEL HAMLESİ GELECEK

    İngiliz basınından Hull Live’da yer alan habere göre; gol sorununu çözmek isteyen İngiliz ekibi, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ryan Babel ile ilgileniyor.

    Haberde, Hull City’nin pazartesi günü transfer dönemi kapanmadan önce Babel ile ilgili bir hamle yapabileceği belirtildi.

    Galatasaray’da 26 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı takımdaki tek golünü UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Marsilya karşılaşmasında kaydetti.

    Hull City, Ryan Babel i istiyor #3


    Görüş Bildir