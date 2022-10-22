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Hull City'den üst üste ikinci galibiyet

Hull City'den üst üste ikinci galibiyet

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Rotherdam'ı deplasmanda 4-2 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Konuk ekibin bir golü de sonradan oyuna giren Ozan Tufan'dan geldi.