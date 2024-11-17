Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan İngiliz hakemlere eleştiri!

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Hull City, 15 haftası geride kalan İngiltere Championship'te 15 puan topladı.

Turuncu-siyahlı ekip, 24 takımlı ligde 19. sırada yer alarak küme düşme tehlikesi yaşıyor.

Son dönemde başarılı sonuçlar alamayan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz basınından Hull Live'a verdiği röportajda kulübün durumuyla ilgili konuştu.

"SEZON BAŞLANGICI BEKLEDİĞİM GİBİ OLMADI"

Ilıcalı, sözlerine şöyle başladı:

Sezon başlangıcı beklediğim gibi olmadı. Bu durumdan memnun değiliz ama bunun nedenleri olduğuna inanıyorum. Her şeyi daha iyi hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

"KÖTÜ SONUÇLAR ALDIĞINIZDA TEPKİ NORMALDİR"

Taraftarların ne hissettiklerini anladığını söyleyen Ilıcalı, şunları dedi:

Taraftarlarımızı ve yaşadıkları hayal kırıklığını anlıyorum çünkü her zaman söylediğim gibi, tribünlerden kulübün sahibi olmaya geldim, dolayısıyla kötü sonuçlar aldığınızda bu tepki normaldir. Hull City taraftarlarına yüzde yüz inanıyorum, kulübe olan sevgilerine ve sadakatlerine inanıyorum ve her şeyi adil bir şekilde değerlendirdiklerinde olumsuz bir tepki vermeyeceklerine inanıyorum.

"TARAFTARLARIMIZIN HAYAL KIRIKLIKLARI TAMAMEN ANLAŞILABİLİR"

Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti:

Herhangi bir maçta, bir taraf kaybettiğinde, taraftarlar hemen protestoya başlayabilir. Bu futbolun bir tarafıdır ancak diğer tarafta, birkaç gün sonra, doğru olduğuna inandığım yargılara varabilir, her şeyi analiz edebilirsiniz. Taraftarlarımızın hayal kırıklıkları tamamen anlaşılabilir ama belki benim açımdan baktıklarında farklı bir görüşe sahip olabilirler.

"SON DÖRT AY AÇIK ARA EN ŞANSSIZ DÖNEMİMİZ OLDU"

Teknik direktör için açıklama yapan Ilıcalı, şu sözleri sarf etti:

Şu anda Tim'i (Kulübün teknik direktörü Tim Walter) suçlayacak ya da yargılayacak durumda değiliz. Benim açımdan Tim'i yargılamak için büyük resme bakmam gerekiyor ve sadece bir maçta, Norwich City maçında (Hull City, Norwich City'ye 4-0 kaybetti) kazanma şansımız yoktu. Bunun dışında diğer 14 maçta kazanma şansımız vardı. Burada bulunduğum yaklaşık üç yıl boyunca sahada bazı şanssızlıklar yaşadık ama son dört ay açık ara en şanssız dönemimiz oldu.

"HAKEM RAKİP TAKIMIN SAVUNMACISI GİBİYDİ"

Hakem hatalarıyla ilgili konuşan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Örneğin, hakem hatalarının sonuçlarımızı etkilediğini düşündüğüm iki maç sayabilirim. Birinde çok net bir el vardı, diğerinde ise hakem rakip takımın savunmacısı gibiydi ve verilmeyen bir penaltı vardı. Bunun dışında, şu anda yaşadığımız sakatlıklar, yazın kadromuza kattığımız en iyi oyunculardan ikisini kaybettiğimiz çok şanssızız. Onlara en iyi dileklerimi gönderiyorum. (Liam Millar ve Muhammed Belloumi)

"NASIL YARGILAYABİLİRİZ"

Takımdaki eksikler hakkında Acun Ilıcalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

Kalecimiz Carl Rushworth'un yanı sıra Steven Alzate ve Marvin Mehlem'in sakatlıkları, Oscar Zambrano'nun yokluğu ve son iki maçta Abu Kamara'nın oynamaması takımı çok etkiliyor. Takımda bu kadar büyük sorunlar varken Tim'i nasıl yargılayabiliriz?

"SON ZAMANLARDA BAZI KÖTÜ MAÇLAR OYNADIĞIMIZA KATILIYORUM"

Hull City'nin sahibi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Taraftarlarımızın kötü performansla ilgili düşüncelerini anlıyorum ancak oyuncularımız geri döndüğünde tarzımın doğru olacağına inanıyorum. Şu ana kadar ilk yarıda 2 ya da 3-0 öne geçebileceğimiz iki ya da üç maç oldu ama ne yazık ki bu maçlarda puan kaybettik. Bu hayal kırıklığı yarattı. Oyun olumsuz, sonuçlar iyi olsaydı daha kötümser olurdum. Son zamanlarda bazı kötü maçlar oynadığımıza katılıyorum. Bizim açımızdan bakarsak, geçen sezon Jaden Philogene ve Liam Delap'ın takımda olmadığı zamanları hatırlayın, onlar olmadan acı çektik. Championship'te kanat oyuncularının oyundan çıkması gerçekten şanssızlık ve fark yaratıyor. Sakat kanat oyuncularımız Abu Kamara, Ryan Longman ve Doğukan Sinik geri dönüyorlar ve umarım takıma destek olabilirler.

"TARAFTAR DESTEĞİNE İHTİYAÇLARI VAR"

Taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, şu şekilde konuştu:

Orta sahadan Steven Alzate ve Marvin Mehlem geri dönüyor. Bu kadar genç ve tecrübesiz ve taraftar desteğine ihtiyaçları var. Taraftarların arkalarında olması ve onları desteklemeleri gerekiyor ki rahat hissetsinler. Taraftarlarımızın yazın genç ve yetenekli oyuncular getirdiğimizi ve onlara gerçekten inandığımızı görmelerini istiyorum. Geleceğe her zaman olumlu bakarım ve olumlu bir şekilde neler başarabileceğimiz konusunda iyimserim.

"HER ŞEY HULL CITY'Yİ BAŞARILI KILMAK İÇİN"

Ilıcalı, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: