Hull City'nin teknik direktörü kim olacak? Acun Ilıcalı kararını verdi!

İngiltere'de takım satın alma girişimlerini Hull City ile gerçekleştirmek üzere olan Acun Ilıcalı, teknik direktöre karar verdi. Ilıcalı'nın teknik direktör adayı ise yakından tanınan bir isim.

Futbolu yakından takip eden ve Fenerbahçeli olduğu bilinen Acun Ilıcalı, Hull City'i almak için artık sona yaklaştı.

Uzun zamandır Hull City'i almak istediğini söyleyen ve bu konuda girişimler yapan Ilıcalı, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Ilıcalı açıklamasında, "Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün.

Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum."dedi.

Bu açıklamanın ardından İngiliz medyası, Ilıcalı'nın takımın başına bir Türk hoca getirmek istediğini yazdı.

Vatandaşlar ise bu hocanın kim olduğunu öğrenmek için, "Hull City'nin teknik direktörü kim olacak? Acun Ilıcalı hangi hocayla anlaştı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Hull City'nin teknik direktörü kim olacak? Acun Ilıcalı hangi hocayla anlaştı? İşte detaylar...

HULL CİTY'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Acun Ilıcalı, Hull City'i aldıktan sonra teknik direktörlüğe Şota Arveladze'yi getirmeyi planlıyor.

Şota, son olarak Özbekistan ekiplerinden Pakhtakor Tashkent'te 3 sezon boyunca görev almış ve birçok başarıya imza atmıştı.

Şota ayrıca ülkemizde daha önce Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor 'da görev yapmıştı.

ACUN ILICALI'NIN ÖDEYECEĞİ PARA

52 yaşındaki medya patronu Acun Ilıcalı, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'i satın almak için 30 milyon dolar ödeyecek.